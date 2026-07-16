Puigdemont avisa de que no aplicar la amnistía significaría confrontarse al derecho europeo

Archivo - El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont- Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha celebrado el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Ley de Amnistía, y ha avisado de que si los tribunales españoles continúan negándose a aplicarla "estarán confrontándose al derecho europeo".

"El TJUE no podía ser más nítido, y no ha dejado ningún resquicio a través del cual se pueda discutir nuestra victoria", ha escrito en un artículo en X titulado 'La amnistía es europea, la represión es española' recogido por Europa Press.

En el texto, Puigdemont tilda el fallo de victoria rotunda y triunfo político del independentismo frente a los poderes del Estado, y ha asegurado que se ha blindado una amnistía que no quería el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el PSC; el PSOE, ni "la derecha política, mediática y judicial española".

"Si se continúan negando a aplicar la amnistía de forma integral no solo estarán incumpliendo una ley aprobada por las Cortes y declarada constitucional sino que, además, estarán confrontándose con el derecho europeo", ha dicho.

EN CONTRA DEL PRIMER REDACTADO

Ha afirmado que la Ley de Amnistía fue una exigencia de Junts para investir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que el texto se aprobó solo cuando se incorporaron las exigencias de Junts en relación con "las fantasiosas acusaciones de terrorismo".

"Tuvimos que votar 'no' al primer redactado de la Ley de Amnistía porque se excluía a los activistas acusados de terrorismo. Pensamos que se les tenía que incluir y que lo podíamos hacer de una manera que fuera escrupulosa con el derecho europeo", y ha dicho que tuvieron que marcar posición y que no fue fácil hacerse entender.

AHORA SE JUEGA "EN EL BERNABÉU"

Ha insistido en que Junts tenía razón y ha avisado de que el camino "para acabar con la represión no se ha terminado", aunque cree que ahora cuentan con muchas más herramientas que avalan su posición y que les pueden ser útiles en el futuro.

"El partido ahora no se juega en Europa sino en el Bernabéu, con los árbitros y el público decantados hacia un lado. No debería ser así", y ha asegurado que no buscan beneficio personal sino recuperar fuerzas y recursos para trabajar por la independencia de Cataluña.

AGRADECIMIENTO A BOYE

También ha expresado su agradecimiento a todas las personas que "han sabido aguantar la presión y jugadas sucias de todo tipo pensadas para hacer descarrilar la operación" y hacerles desistir de su posición, y ha hecho mención a su abogado, Gonzalo Boye, del que ha destacado su experiencia europea y su sabiduría jurídica.

Ha afirmado que no es la primera victoria en Europa sino que "como mínimo es la tercera": que lograron blindar en el TJUE la decisión de la justicia belga de no acceder a la extradición del exconseller de la Generalitat Lluís Puig, y que derrotaron al Parlamento Europeo cuando aprobó retirarles la inmunidad a él y al eurodiputado de Junts Toni Comín.