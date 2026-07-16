Ramón Espinar, exdirigente de Podemos, llama "pedazo de mierda" a Pablo Iglesias por atacar a su padre enfermo

Archivo - Ramón Espinar, durante una sesión plenaria del Senado. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exdirigente y exsenador de Podemos Ramón Espinar ha llamado "pedazo de mierda" al que fuera líder del partido morado Pablo Iglesias, por atacar a su padre a sabiendas, dice, de que está gravemente enfermo.

"Me llega un artículo de Pablo Iglesias usando como ejemplo de 'dar asco' a mi padre. Para haber sido compañeros y amigos y saber que él está en fase avanzada de una enfermedad degenerativa terminal, no está mal", se lamenta Espinar en su cuenta de 'X'. Y abunda: "Qué error habernos puesto en manos de semejante pedazo de mierda".

En su artículo, publicado en Diario Red bajo el título 'James Chambers y los ricos de izquierdas', Iglesias sentencia: "Quienes dan asco son los sindicalistas y los dirigentes de izquierdas que usaban las tarjetas black; desde el padre de Ramón Espinar (del PSOE) hasta seis consejeros de Caja Madrid que venían de Comisiones Obreras todos con origen muy proletario".

LA CULPA DEL DESCLASADO

El que fuera secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, cargo del que dimitió en 2019, acusa a Iglesias de señalarle pese a ser "obvio" que no es "responsable" de actos que no ha "cometido". "Es la hostia", exclama.

"Señala a un señor que tiene una enfermedad bien jodida y la cabeza perdida, que no va a poder defenderse. Y lo sabe. Y lo hace en un texto en el que derrocha culpa por desclasado", incide Espinar.