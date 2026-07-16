La Audiencia de Madrid corrige a Peinado y devuelve el pasaporte a Begoña Gómez pero mantiene el juicio con jurado

Archivo - El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez. - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado el alzamiento de las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que supone anular la entrega del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial, si bien ha confirmado la decisión del instructor de juicio con jurado popular.

En un auto, el tribunal madrileño ha ordenado mantener el juicio con jurado contra la esposa de Sánchez, aunque únicamente por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, dos menos de los que el juez le acusa.

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