Puigdemont celebra la derrota de Trump y espera que revierta la deriva antidemocrática y antieuropea

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, realiza una declaración institucional, a 6 de octubre de 2026, en Waterloo (Bélgica). - Belga - Europa Press

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha celebrado este miércoles la "derrota colosal" del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones de medio mandato y espera que sirva para revertir la deriva antidemocrática y antieuropea de la Casa Blanca.

"El mundo necesita desacelerarse y despegarse de los iluminados que han alimentado una ideología que sólo lleva al autoritarismo y a la violencia", ha subrayado en un apunte en X recogido por Europa Press.

Para Puigdemont, los resultados de las elecciones americanas de medio mandato suponen un "hundimiento histórico en todos los frentes" de los de Trump, asegurando que, con él y todos los que le ríen las gracias y le felicitan por sus ocurrencias, el mundo va peor.

"Los americanos que lo han censurado duramente, después de comprobar con amargura el error de volver a darle el poder a Trump y los suyos.

Es un voto de censura, también de arrepentimiento", ha destacado.

"FRACASO" DE LOS MAGNATES TECNOLÓGICOS

También cree que los resultados electorales suponen "un fracaso estrepitoso de los magnates tecnológicos americanos que pretenden acelerar la transformación de la democracia liberal en un sistema autoritario y clasista".

Según Puigdemont, lo que pasa en Estados Unidos no es sólo un asunto interno porque, a su juicio, han interferido "de una manera inaceptable, con la pretensión de hundir el sistema democrática surgido después de la II Guerra Mundial" que ellos mismos contribuyeron a construir, con gran sacrificio.