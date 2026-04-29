Puigdemont cree que se han cruzado "todas las líneas" con Junts al decaer la prórroga de alquileres

Archivo - El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha lamentado el tono de las críticas a su partido tras votar en contra a la prórroga de los alquileres que vencían en 2026 y 2027: "Ayer se cruzaron todas las líneas de la decencia y el respeto que se deben observar en un debate parlamentario".

En un artículo publicado en 'X' y recogido por Europa Press, ha lamentado que con algunas declaraciones "se manchó la memoria de un partido histórico donde han militado algunos de los mejores hombres que ha dado la política catalana en el último siglo".

Asimismo, ha asegurado que lucharán contra esta manera de hacer que, según él, también les hace pagar las consecuencias, en referencia a ERC: "Nosotros no pagamos mariachis contra nuestros adversarios, ni pseudomedios digitales a través de dinero público", ha afirmado.

"Por mucho que nos hagan chantajes, guerras sucias y señalamientos como los que ayer se perpetraron en el Congreso de los Diputados, y que hoy ya ha tenido sus primeras consecuencias", ha afirmado, refiriéndose al episodio vivido por la diputada de Junts, Marta Madrenas, increpada en las inmediaciones de la Cámara baja este miércoles.

También ha reprochado, de forma velada, al líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, por no hablar en catalán en el hemiciclo: "Debe pensar que el catalán es más para las bibliotecas y el castellano para Tik Tok", ha señalado, sosteniendo que esta actitud hace mucho daño tanto a la lengua como a Catalunya, según él.