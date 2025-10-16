Puigdemont critica "la falacia del bilingüismo" tras la condena al Ayuntamiento de Vic (Barcelona)

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull (i), y el presidente de Junts, Carles Puigdemont (d), en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha criticado este jueves "la falacia del bilingüismo" después de que el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) haya sido condenado por exigir un nivel de catalán B2 para acceder a un puesto de trabajo del consistorio.

"A copia de sentencias se va regresando al régimen monolingüe que impuso Franco, con la ligera diferencia de que ahora el uso del catalán es tolerado y tienes un cierto derecho a utilizarlo, pero nunca en igualdad de condiciones con el castellano", ha afirmado en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

Puigdemont ha lamentado que en caso de conflicto, "un juez siempre resolverá en contra" del catalán.

JORDI TURULL

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha trasladado su apoyo al alcalde de Vic, Albert Castells (Junts) y ha asegurado que "continúa la cruzada de la 'toga nostra' contra el catalán".

"Pedir el conocimiento de la lengua propia del país para acceder a un puesto de trabajo público no es excluyente, es garantizar un derecho y nunca es mucho. Quien excluye son aquellos que atacan y persiguen nuestra lengua", ha sostenido también en una publicación en 'X'.