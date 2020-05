Puigdemont defiende el PDeCAT para el independentismo: "No han sido los que han investido a Sánchez"

Avisa al independentismo que sólo habrá independencia si van juntos

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha reivindicado este jueves el papel del PDeCAT entre el independentismo, destacando que no fueron los que permitieron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en el Congreso, donde forman parte del grupo de JxCat.

"No es el PDeCAT el que ha frenado la política de firmeza ante el Gobierno. No ha sido el PDeCAT el que ha investido a Sánchez. No es una rémora", ha subrayado en respuesta a diversas preguntas de lectores de Vilaweb recogidas por Europa Press, en una alusión velada a ERC.

Tras recordar que es asociado del PDeCAT, ha defendido que el partido que preside David Bonvehí se ha plantado también ante el intento del Ejecutivo central "de abusar del estado de alarma".

Ante los que vinculan al PDeCAT con la extinta CiU, Puigdemont ha dejado claro que "CiU no existe, ni Unió ni Convergència, y sus políticas no las representa JxCat en Madrid".

A la espera de avanzar en la reconstrucción del espacio de JxCat, el expresidente catalán ha admitido que los dos meses de confinamiento por el coronavirus han alterado el calendario que habían establecido al respecto.

En su opinión, en este espacio, que aglutina el PDeCAT, la Crida y grupos independientes, "no sobra nadie" y debe tener una vocación transversal y heterogénea, pese a reconocer que no todos comparten su punto de vista.

Al independentismo, ha reiterado la importancia de la unidad para poder ganar al Estado, y ha pedido no prescindir de nadie: "Sólo habrá independencia si vamos juntos. Y hay muchas maneras de ir juntos, no sólo con una lista única".

Así, ha advertido de que el Estado siempre tendrá preparada una "pared" para frenar el independentismo, por lo que ha llamado a diseñar una estrategia de confrontación democrática a partir de lo aprendido en octubre de 2017.

"El atajo del diálogo de buena fe, en que el Estado se sentará a hablar del derecho a la autodeterminación simplemente porque haya un cambio de mayorías políticas en España, es una fantasía", ha aseverado.

SOBRE TUSK

Sobre lo que ocurrió en otoño de 2017, ha revelado que no habló directamente con el entonces presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, los días previos al 10 de octubre, pero admite que se sintió interpelado por su mensaje, tras el cual decidió congelar la declaración de independencia.

"El mensaje de Tusk no hubiera tenido efecto si en el otro lado no hubiera habido una correspondencia, que me parecía veraz y fiable, de como mínimo tres fuentes, de que había una voluntad clara de iniciar un proceso de diálogo con Catalunya", ha explicado.