Puigdemont desea una buena Diada "por la independencia y el futuro de la nación"

El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, en una imagen de archivo. - Jasper Jacobs / Europa Press

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha deseado este jueves a los catalanes una buena Diada "por la independencia y el futuro de la nación".

"Por la libertad que los Borbones arrebataron a nuestros antepasados que defendían Catalunya, y por la independencia y el futuro de la nación que debemos a nuestros hijos: buena Diada Nacional de Catalunya!", ha manifestado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Poco antes, el secretario general de su partido, Jordi Turull, ha reclamado movilización para lograr la independencia y ha lamentado que Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig no hayan podido asistir un año más a la Diada.