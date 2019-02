Puigdemont se queja a la Defensora del Pueblo Europeo por el veto a su conferencia en la Eurocámara

Publicado 22/02/2019 23:03:28 CET

BARCELONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha presentado una queja formal a la Defensora del Pueblo Europeo, Emili O'Reilly, contra el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, por negarse a que pronunciara una conferencia junto al presidente Quim Torra bajo el título 'Catalonia and the Trial on the Referendum: A Challenge for the EU' en la cámara.

Según ha informado el asesor del Govern Josep Lluís Alay en Twitter, Puigdemont ha enviado una carta a O'Reilly, en la que lamenta que Tajani "censuró y prohibió" la conferencia en una decisión sin precedentes, y asegura que la decisión viola sus derechos como ciudadano europeo, según la misiva adjuntada en la red social.

Por ello, le pide que investigue el caso dentro de sus competencias, al considerar la decisión de Tajani un "claro ataque" a los fundamentos de la Unión Europea, y niega que hubiera riesgos de seguridad, como adujo el presidente de la Eurocámara, recordando además que Torra viajó sin escolta por decisión de la Secretaría de Estado de Seguridad española al no ver riesgo.