Puigdemont reclama al Supremo que le entregue el material requisado del 1-O para su "preservación"

Archivo - El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, en declaraciones a los medios, a 24 de enero de 2026, en Perpiñán (Francia) - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que le entregue el material requisado por los Mossos d'Esquadra durante el 1-O para su "custodia, conservación y preservación" en su oficina de expresidente.

Según informa en un comunicado este viernes, Puigdemont ha pedido ser "el depositario en su condición de expresidente de la Generalitat de Catalunya y máximo responsable institucional del hito", y ha reclamado que se suspenda cautelarmente la destrucción del material que había requerido la Dirección General de Policía a la Generalitat.

Ha argumentado que los objetos requisados "están directamente vinculados a un acontecimiento de extraordinaria significación institucional, política e histórica" que forman parte de la memoria democrática y el legado histórico de Catalunya, y ha advertido de que su destrucción supondría una pérdida irreparable por su valor testimonial, histórico y patrimonial.