Puigdemont reivindica Sant Jordi como una de las aportaciones de Catalunya al mundo

La Casa Batlló adornada con la rosas de Sant Jordi.
La Casa Batlló adornada con la rosas de Sant Jordi. - David Zorrakino - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 23 abril 2026 10:42
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   BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicado este jueves la Diada de Sant Jordi como una de las aportaciones de Catalunya al mundo.

   En un mensaje en X recogido por Europa Press ha celebrado que las catalanes hayan convertido el día de su patrón en la fiesta del libro y de la rosa.

   También ha llamado a que todo el mundo se haga suya la fiesta mayor de la literatura catalana.

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