Puigdemont reivindica Sant Jordi como una de las aportaciones de Catalunya al mundo

La Casa Batlló adornada con la rosas de Sant Jordi. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicado este jueves la Diada de Sant Jordi como una de las aportaciones de Catalunya al mundo.

En un mensaje en X recogido por Europa Press ha celebrado que las catalanes hayan convertido el día de su patrón en la fiesta del libro y de la rosa.

También ha llamado a que todo el mundo se haga suya la fiesta mayor de la literatura catalana.