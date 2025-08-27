Puigdemont se reunirá el 15 y 16 de septiembre en Waterloo con el grupo de Junts en el Parlament

Archivo - (I-D) La candidata de Junts por Lleida, Jeannine Abella, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la candidata de Junts por Tarragona, Mònica Sales, y el candidato de Junts por Girona, Salvador Vergé. - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, se reunirá el 15 y 16 de septiembre en Waterloo (Bélgica) con la treintena de diputados de Junts en el Parlament, han informado fuentes del partido a Europa Press.

Según ha publicado 'El Periódico', la formación de Puigdemont arrancará el curso político con un encuentro que servirá para actualizar la estrategia parlamentaria de la formación y determinar sus temas claves para este periodo de sesiones.

Hace un año, Puigdemont también reunió al grupo parlamentario justo antes del Debate de Política General, que este año se celebrará el 7, 8 y 9 de octubre y será el segundo pleno del periodo de sesiones, que arrancará con un pleno ordinario el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre.