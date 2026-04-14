Puigdemont ve en el "enamoramiento" de Sánchez con China una calculada confrontación con Trump

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmado este martes que el "enamoramiento" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con China contrasta con una calculada confrontación por razones electorales con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Lo ha dicho en un mensaje en X recogido por Europa Press en respuesta a otro de Sánchez, en el que el presidente del Gobierno aseguraba que, en su cuarto viaje a China, cree que cada vez son más las empresas chinas que ven España como un destino atractivo para invertir.

"Este enamoramiento de China contrasta con una calculada --por razones estrictamente electorales-- confrontación con el antipático de Donald Trump. Oponerse a los delirios del presidente americano no pide un gran esfuerzo y da votos y aplausos; y confrontarse a los chinos pide coraje", ha expresado Puigdemont.

Además, ha apuntado que los chinos son muy populares gracias a su "poderosa y eficaz propaganda tecnológica", y que ello no recoge votos ni aplausos.

"Tanto que te gusta aparecer como un líder comprometido, de China ¿solo te interesa el negocio?. ¿Los derechos humanos no te preocupan?", ha preguntado el líder de Junts.

También ha añadido: "La gran ley asimilacionista que acaban de aprobar, ¿no te parece un ejemplo de limpieza étnica planificada contra la que nos deberíamos rebelar igual como nos rebelamos contra las guerras ilegales y los crímenes contra la humanidad?".

Y le ha preguntado, además, si le preocupan los efectos sobre el modelo de derechos y libertades de la UE que pueden provocar "las 'puertas traseras' de la tecnología china.

Para Puigdemont, las inversiones extranjeras que convienen a la economía europea son las que consolidan y fomentan una industria y una tecnología propia con capacidad de "romper el duopolio sinoamericano", y todo lo que permita fortalecer a la UE en el ámbito de la democracia y los derechos fundamentales.