Archivo - Los expresidenta de la Generalitat Jordi Pujol, y Artur Mas durante el acto oficial de ingreso del fondo documental de CDC al Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), a 22 de junio de 2026, en Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas arroparán a la candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, en el mitin central que la formación celebrará el domingo en Castelldefels (Barcelona) para apelar al voto convergente, que contará también una intervención telemática del expresidente catalán Carles Puigdemont.

Así lo han explicado diversas fuentes consultadas por Europa Press, que han concretado que en el acto también intervendrá el secretario general de Junts, Jordi Turull, entre otros miembros de la formación.

Será la primera incursión de Pujol en la campaña electoral en favor del partido de Puigdemont mientras que Mas ya protagonizó hace unos días un acto con Nogueras en el explicó que la votará y recomendó el voto para Junts.

Aunque Pujol y Mas no militan en el partido, ambos han manifestado en diversas ocasiones su apoyo a la formación de Puigdemont: el primero lo hizo en las elecciones al Parlament de 2024 y en otros momentos en que han coincidido, y el segundo ya acompañó a Nogueras en actos durante la campaña electoral de las generales de 2023 y en municipales.

Con la presencia de Pujol y Mas en el mitin, Nogueras responde a las declaraciones del candidato del PP por Barcelona, Xavier García Albiol, que manifestó recientemente que aspira a aglutinar el voto de CiU porque considera que Junts ya no representa a la extinta federación.