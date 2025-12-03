'Punt Endesa' se instala en Montcada (Barcelona) con una atención más próxima y personalizada

El alcalde de Montcada i Reixat (Barcelona), Bartolomé Egea, durante la apertura del punto comercial. - ENDESA

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha inaugurado este miércoles en Montcada i Reixac (Barcelona) un punto comercial denominado 'Punt Endesa', un nuevo concepto de tienda pensado para aportar mayor proximidad y personalización en la atención con los clientes.

Ubicado en el número 15 del carrer Major, el nuevo establecimiento se alza como el quinto de este tipo en la comarca del Vallès Occidental, según ha explicado la compañía en un comunicado, y su inauguración ha contado con la presencia del alcalde del municipio, Bartolomé Egea.

Los espacios 'Punt Endesa' están pensados para atender a las diferentes necesidades energéticas de los clientes y dar un asesoramiento especializado, "desde una experiencia de atención al cliente renovada".