El punto lila móvil de la Generalitat se extiende como servicio "permanente en toda Catalunya"

La consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor - GOVERN

GIRONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El punto lila móvil de la Generalitat se extenderá como un servicio "permanente en toda Catalunya" a partir de este verano, tras la prueba piloto del año pasado en varios municipios de Tarragona.

Así, recorrerá 25 municipios de todas las veguerías de Catalunya, especialmente pequeños y en zonas rurales, que no tengan ya puntos lila permanentes, informa el Departamento de Igualdad y Feminismo este miércoles en un comunicado.

Se instala en espacios de gran afluencia como playas, mercados municipales, piscinas, fiestas mayores o ferias, entre otros, como unidad itinerante de prevención y sensibilización contra las violencias machistas con un equipo de psicólogas, educadoras y trabajadoras sociales formadas para ello.

En la primera mitad del mes de julio, estos puntos móviles han atendido un total de 572 personas en 9 servicios (una media de 64 por servicio).

Para la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, se acerca el servicio a donde no suele haber puntos lila: "Queremos que los servicios públicos lleguen a todo el territorio y garantizar que todas las mujeres puedan acceder a los mismos recursos, independientemente del municipio en el que vivan", ha dicho en declaraciones desde Salt (Girona).