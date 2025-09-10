Un punto de T-mobilitat recorrerá el Berguedà (Barcelona), Ripollès (Girona) y Solsonès (Lleida)

Archivo - Una targeta del sistema sin contacto T-mobilitat. - TRAM - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un punto móvil de T-mobilitat recorrerá las comarcas del Berguedà (Barcelona), Ripollès (Girona) y Solsonès (Lleida) desde el 15 de septiembre hasta final de mes para acercar a la ciudadanía los trámites del servicio, informa Autoritat del Transport Metropolità (ATM) en un comunicado este miércoles.

Se trata de una furgoneta equipada tecnológicamente donde la gente podrá darse de alta del servicio, comprar una tarjeta personalizada de plástico con la posibilidad de cargar un título, pedir la T-16 para una persona menor de 16 años o acreditar un perfil bonificado (familia monoparental o numerosa).

También se explicará cómo adquirir un soporte virtual para validar desde el móvil a las personas que elijan esta modalidad.

La ATM de Barcelona impulsa esta iniciativa en el marco de la reciente integración de las comarcas de Berguedà, Ripollès y Solsonès en la red de transporte público del área de Barcelona y en el sistema tecnológico y digital T-mobilitat.

Aunque estos trámites se pueden realizar virtualmente a través de la web o la app T-mobilitat, la acción pretende facilitar este proceso a los colectivos menos digitalizados de estas tres comarcas, donde la densidad de puntos de atención es menor que en otras partes del territorio.