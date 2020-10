La puntuación de las pruebas de 4º de ESO se mantiene "estable" con descenso en catalán y científica

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las puntuaciones de los alumnos que realizaron el curso pasado las pruebas de evaluación de cuarto de ESO se han mantenido "estables", con ligero descenso en la de castellano, aumentos en inglés y matemáticas y un decremento de tres puntos en la de catalán y la científicotecnológica.

En rueda de prensa, el secretario de Políticas Educativas de la Generalitat, Carles Martínez, ha resaltado este jueves que las puntuaciones son "estables" respecto a otros años y ha hecho una valoración positiva de las pruebas, realizadas por el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya a cerca de 80.000 alumnos.

Las puntuaciones medias de las pruebas realizadas el pasado febrero han sido de 74,1 en lengua catalana --77,5 en 2019--, 77,9 en lengua castellana --78,6 en 2019--, 74,7 en lengua inglesa --74,1 en 2019--, 70,2 en matemáticas --68,2 en 2019-- y 63,5 en la cientificotecnológica --66,2 en 2019--.

Martínez ha considerado normales este tipo de oscilaciones en las puntuaciones medias, pero ha dicho no preocuparle porque no se observa una "tendencia marcada", y ha recordado que no se tratan de 'reválidas'.

El secretario de Políticas Educativas ha destacado que son pruebas censales, que se llevan realizando desde hace diez años, y ha subrayado que no tienen afectación en el expediente de los alumnos.

Martínez ha destacado que entre el 20% y el 27% de alumnos se sitúa en el nivel alto de logro de competencias en todas las materias evaluadas, y que solo en la cientificotecnológica se supera el 15% de estudiantes en el nivel bajo, un porcentaje establecido como referencia en Europa para establecer el máximo de alumnado que no logran la competencia.

El secretario de Políticas Educativas ha explicado que las pruebas de este curso están previstas para el 17 y 18 de febrero en el caso de cuarto de ESO y para el 4, 5 y 6 de mayo las de sexto de Primaria.