Las pymes catalanas aportaron el 63% del PIB y el 69% de la ocupación en 2019, según Pimec

Ha presentado una herramienta interactiva para consultar los datos

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

Las pymes catalanas aportaron el 63% del PIB catalán en 2019, así como el 68,6% de la ocupación y el 62,7% del VAB, y representaron el 99,8% de las empresas en Catalunya, según datos del 17 Anuario de la pyme catalana de Pimec.

Lo ha explicado su presidente, Antoni Cañete, este jueves en un acto en el que también han participado el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, y el director de la Red Comercial en Catalunya de Banco Sabadell, Enric Garcés.

Torrent ha destacado el valor del informe para analizar el efecto de las políticas públicas en el tejido empresarial y ha puesto en valor la resiliencia demostrada por las pymes durante la pandemia.

Sin embargo, ha avisado de que "las pymes continúan siendo vulnerables" y que por ello el Govern ha llevado a cabo políticas paliativas para ayudar a las empresas y políticas de reactivación a través de ayudas directas.

Ha señalado que el Govern tiene que promover "la transformación del modelo productivo que reclama la sociedad y que es necesaria para ser competitivos", es decir, para hacerlo más digitalizado y sostenible.

MÁS RECURSOS PROPIOS

Cañete ha destacado que hasta 2019 las empresas habían tenido la capacidad de crear más recursos propios que antes de la crisis de 2008, algo que ha explicado que ha ayudado a afrontar la provocada por la pandemia.

Garcés ha asegurado que la economía está "en fase de recuperación" y ha enumerado que Banco Sabadell está aprobando más hipotecas, préstamos al consumo, TPV y fondos de inversión que antes de la pandemia.

MAGNITUDES

El estudio muestra que en 2019 había 532.000 pymes en Catalunya, que daban trabajo a 1,97 millones de personas y una productividad media por ocupado de 65.028 euros.

Del total de pymes, 224.870 tenían asalariados, con un total de 1,66 millones de ocupados y una plantilla media de 7,4 personas.

Pimec ha presentado también una nueva herramienta interactiva, de consulta y accesible para todo el mundo que permite conocer los datos económicos de las pymes catalanas.

En concreto, se pueden conocer los ingresos de explotación, el resultado del ejercicio, el gasto de personal por ocupado, el número de trabajadores y la rentabilidad económica.

La selección se puede realizar según el tamaño de la empresa, su localización --provincias y comarcas--, ejercicio entre 2014 y 2019 y 17 sectores y sus correspondientes códigos de Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE) de dos dígitos.

AUMENTO DE PRECIOS

Cañete ha alertado que el aumento de los precios de la energía y las materias primas y los problemas de suministro "han venido para quedarse".

Por este motivo, ha pedido acciones 'ex ante' a los beneficios de las empresas energéticas para poder controlar los precios de la energía y que el 'pool' energético permita discriminar los precios de las fuentes baratas y de las caras.

Ha asegurado que "no se puede pensar que no habrá un aumento de sueldos tras la mayor inflación en 30 años", pero ha recordado que no se puede poner en peligro la competitividad de las empresas.

Ha reclamado que se referencíen los sueldos a la productividad y ha asegurado que es necesario flexibilizar las acciones para tener en cuenta un posible decrecimiento de la inflación.