Qiagen invierte 13 millones en un centro global de innovación en Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Imagen del nuevo centro global de innovación de Qiagen - QIAGEN

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La multinacional biotecnológica Qiagen ha inaugurado un nuevo centro global de innovación de 8.000 metros cuadrados en Esplugues de Llobregat (Barcelona) tras invertir 13 millones de euros en dos años, informa en un comunicado este jueves.

El proyecto impulsará el desarrollo de nuevas pruebas y aumentará la capacidad de producción de la plataforma de diagnóstico molecular QIAstat-Dx, que integra la preparación de las muestras, el análisis molecular y el tratamiento de datos en un único proceso automatizado.

El 'head of Global QIAstat Operationsh y director de la sede de Barcelona, Àlex Boada, ha explicado que la inversión une los equipos de desarrollo y fabricación de QIAstat-Dx para ampliar el "menú de pruebas" --que incluye infecciones respiratorias y del torrente sanguíneo, gastrointentinales, meningitis o encefalitis-- y dar servicio así a más clientes.

"Cuando los profesionales médicos tratan una infección grave, disponer de respuestas más rápidas les ayuda a tomar decisiones terapéuticas fundamentales", ha recordado Boada.

El nuevo centro forma parte del complejo Esplugues Campus, ubicado en la antigua fábrica de Braun, y acogerá las áreas de investigación y desarrollo, fabricación, ventas, márketing, garantía de calidad y asuntos regulativos.