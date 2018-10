Quim Torra defiende poner un plazo al Gobierno para condicionar los PGE

Publicado 03/10/2018 14:34:13 CET

Se compromete con Iceta a una mesa de diálogo con todos los grupos

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha defendido su anuncio del martes de poner un plazo al Gobierno de Pedro Sánchez, con el fin de "condicionar" los Presupuestos Generales del Estado (PGE), exigiéndole una propuesta antes de noviembre para ejercer la autodeterminación.

Durante su turno de réplica en el Debate de Política General, ha recordado que Jèssica Albiach (comuns) le ha pedido este miércoles en su intervención condicionar las cuentas generales ahora que tienen peso político para hacerlo.

"Y yo pregunto: "¿No los podemos condicionar a que reconozca el derecho a la autodeterminación? ¿No puede ser este punto, con respaldo del 80%, donde pongamos todos juntos la condición a Pedro Sánchez?", ha preguntado.

Ha explicado que por eso el martes, al anunciar su plazo ante el Parlament, envió una carta al presidente Pedro Sánchez haciendo esta exigencia para que la cumpla en un mes.

En respuesta a Albiach, que le ha reprochado volver a poner plazos inasumibles para resolver el conflicto, Torra le ha preguntado si su grupo no tiene prisa "en sacar a presos de la cárcel y ejercer el derecho a la autodeterminación".

"Me gustaría tenerlos más cerca de lo que creo que están, porque creo que compartimos valores: la defensa del derecho a tener derechos", ha explicado, y les ha instado a ser revolucionarios.

RECHAZO A LA OFERTA DE SÁNCHEZ

También ha recogido el guante de Miquel Iceta (PSC), que en su turno le ha recordado que el Parlament aprobó el 5 de julio una moción impulsada por los socialistas y acordada con JxCat y ERC para que el presidente creara un "espacio de diálogo para facilitar acuerdos sobre todos los grandes temas de país" con los líderes de todos los grupos y subgrupos.

"Tiene razón. Me comprometo a convocar la mesa. Me comprometo a tirarlo adelante", le ha respondido Torra, y le ha recordado que en el pasado los socialistas también defendieron un referéndum pactado sobre la independencia.

Torra ha reiterado que lo que no está dispuesto a aceptar es la oferta de Sánchez de fortalecer el autogobierno y mejorar la financiación: "No estamos aquí, señor Iceta. Ha quedado claro en las últimas semanas".

PARLAMENT O VALLE DE LOS CAÍDOS

El presidente ha replicado a Alejandro Fernández (PP) que no puede contestarle nada "porque no ha dicho nada", después de que el popular pidiera un Govern de demócratas de verdad y no uno de un presidente que acude a actos que ha tachado de filonazis, según Fernández.

Previamente, el diputado ha acusado a Torra de sentirse superior y dominado por colonos inferiores, y le ha espetado que, pese a ello, no tiene constitución atlética: "Es usted muy español. Somos un par de españolazos usted y yo. No, señor Torra, Catalunya no es ninguna colonia".

Torra le ha pedido respeto por la cámara y le ha contestado: "Hacía tiempo que no se escuchaba en el Parlament un discurso tan troglodita como el suyo. Esto es el Parlament de Catalunya y no el Valle de los Caídos".