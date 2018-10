Quim Torra y Pablo Iglesias se reunirán el lunes en Barcelona

Actualizado 20/06/2018 12:33:16 CET



Domènech pide crear en el Parlament un órgano de diálogo con todos los grupos y entidades

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se reunirán el lunes en Barcelona.

Lo ha desvelado Torra este miércoles en la sesión de control al Govern en el Parlament, donde ha considerado muy interesante tender puentes con el Estado y "especialmente con los republicanos del Estado".

El Govern anunció el martes que ambos ya habían contactado, y fuentes del Govern han explicado a Europa Press que el encuentro se celebrará a las 12.30.

El presidente de la Generalitat prevé que la reunión sea provechosa porque "todo lo que se tender puentes, especialmente con los republicanos del Estado, es muy interesante".

Torra afirma que estas reuniones sirven para "explicar el proyecto catalán y para poder entender los proyectos del Estado", ya que defiende que el diálogo con el Estado no debe circunscribirse a hablar con el Gobierno central, sino con los grupos del Congreso.

Ha hecho estas reflexiones en respuesta a las preguntas del líder de los comuns, Xavier Domènech, que ha razonado que, para abordar ese debate con el Estado, debe comenzar por un debate interno en Catalunya.

Domènech ha compartido con el presidente la voluntad de Catalunya de tener un diálogo de tú a tú con el Estado, pero "sólo podrá hacerlo si (Torra) habla con la voz de todos y no solo con la del Govern".

Por eso ha afirmado que "se tiene que construir un organismo en el propio Parlament conformado tanto por el conjunto de las fuerzas de esta cámara como por todas aquellas entidades que se han significado con esta situación desde diferentes posicionamientos".

Torra ha recordado que el debate sobre la situación catalana entre todos los grupos del Parlament ya se produce en el pleno, pero se ha abierto a crear el organismo que propone Domènech: "Por nosotros no quedará".

DIALOGO Y EL REY

En el turno de la líder de Cs, Inés Arrimadas, ha preguntado a Torra cómo piensa abordar la fractura social que considera que los partidos que respaldan al Govern han generado en Catalunya, y el presidente le ha respondido: "De entrada, invitándola a venir al Palau de la Generalitat".

Torra ha lamentado que Arrimadas fuera la única líder de un grupo que rechazara su invitación a reunirse, sobre todo por la gente a la que representa, a la que asegura que quiere explicar su proyecto.

Arrimadas le ha reprochado que le afee su no asistencia al Parlament cuando él no confirma si acudirá el viernes a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona, adonde irá el Rey: "¿Usted me va a dar lecciones de diálogo a mí?".

Torra ha insistido en la voluntad de diálogo con todos, y, sobre la tensión en Cataluña ha expresado: "Estamos trabajando con la intención de bajar esta crispación, pero el único grupo de la cámara que no viene a ver al presidente de la Generalitat son ustedes".