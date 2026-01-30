La R4 entre Sant Vicenç (Tarragona) y Sant Sadurní (Barcelona) sufre retrasos de más de 30 minutos

Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants de Barcelona, en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de la R4 entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) acumula este viernes a mediodía demoras que podrían superar los 30 minutos, según ha informado Rodalies en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

También se registran demoras en la R13, R14, R15, R16 y R17 que pueden superar los 20 minutos.

Estas demoras, ha explicado Rodalies, se deben a las limitaciones de velocidad.