Rabell afirma que el Ayuntamiento de Barcelona retoma el proyecto para replicar la Escola del Mar

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Educación del Ayuntamiento de Barcelona, Lluís Rabell, ha afirmado este viernes que el consistorio retoma el proyecto para replicar la Escola del Mar, donde el consistorio prevé que se ubique la nueva sede del Museo de la Educación de Catalunya.

Lo ha dicho en la clausura de unas jornadas sobre el proyecto del museo, organizadas por la Societat Catalana de Pedagogía, entidad adscrita al Institut d'Estudis Catalans (IEC), y que se han celebrado este jueves y viernes.

La Escola del Mar era un centro educativo barcelonés reconocido internacionalmente por su proyecto pedagógico que fue inaugurado en 1921 en el barrio de la Barceloneta y destruido en 1938 por un bombardeo durante la Guerra Civil.

Rabell ha asegurado que el consistorio está "entusiasmado con la idea del museo", porque lo considera una buen proyecto, no solo por su papel memorístico, sino por la necesidad de reflexionar sobre la educación en la actualidad.

"Barcelona tiene autoridad en muchos terrenos, y en el de la pedagogía lo tiene", y ha ensalzado textualmente el extraordinario potencial que tiene el proyecto, y que cree que la capital catalana no puede desaprovechar.

Ha expresado la voluntad del gobierno municipal de hacer realidad el proyecto para replicar la Escola del Mar e impulsar el museo, y se ha mostrado "convencido" de que este será pronto una realidad y un referente internacional.

RETOS

Sin embargo, Rabell ha dicho que "de nostalgia no vive un edificio" y que, por tanto, se deberán enfrentar a varios retos, como conjugar la conceptualización del museo y encontrar las soluciones técnicas y urbanísticas para replicar la antigua Escola del Mar.

Ha explicado que el edificio no "no se reproducirá exactamente" tal como lo concibió su arquitecto, Josep Goday, cuyo nieto Marc Cuixart Goday consta como uno de los principales impulsores del proyecto, pero ha pronetido que se realizarán adaptaciones respetando al máximo su fisionomía.

A nivel pedagógico, el concejal ha defendido que el futuro Museu de l'Educació "debería permitir abrir un debate en profundidad sobre el reto de la educación" en la sociedad actual, haciendo de Barcelona un centro de reflexión internacional.

El proyecto para replicar la Escola del Mar ya lo abordó la exalcaldesa Ada Colau, y consta como uno de los compromisos alcanzados reclamados por ERC para apoyar los Presupuestos municipales de 2025, que finalmente se prorrogaron.

MUSEO

Los presidentes de la Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana, Carmen Agulló, y de la Societat Catalana de Pedagogía, Josep Serentill, instituciones impulsoras del Museu de l'Educació, han dicho que esperan que el proyecto sea una realidad en un plazo de unos 5 años.

Han explicado que su objetivo es crear un "museo de museos", con una estructura en red distribuida por los territorios de habla catalana que tenga su sede central en la Escola del Mar, aprovechando su papel en el movimiento de renovación pedagógica de principios del siglo XX y su relevancia internacional.

También han señalado su voluntad para que el museo se convierta en un centro de interpretación del movimiento educativo de Catalunya, dedicado a exponer y difundir su evolución y particularidades y para que se convierta en un centro de formación permanente del profesorado y de apoyo a la investigación.

Finalmente, han asegurado que el proyecto del museo cuenta con el apoyo expreso de la Conselleria de Cultura y de Educación de la Generalitat, así como de la Diputación de Barcelona, además del Ayuntamiento.