Ràdio 4 apuesta por ofrecer "una radio más atractiva y competitiva" en su temporada 2025-2026

El objetivo es conectar con una audiencia plural y se centrará en la actualidad y proximidad

BARCELONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ràdio 4 apostará en su temporada 2025-2026 por la actualidad, la proximidad, el talento y el servicio público, con el objetivo de conectar con una audiencia plural a lo largo de la jornada y ofrecer "una radio más atractiva y competitiva".

El director de RNE, Roberto Santamaría, ha destacado el esfuerzo para dotar a Ràdio 4 de medios y apoyo para seguir creciendo, según un comunicado tras la presentación de la nueva temporada el jueves por la noche.

"Ràdio 4 es muy importante, es nuestra hermana en catalán y por eso intentamos reforzar la presencia de los programas que se hacen en Catalunya a nivel nacional", y ha añadido que por primera vez Ràdio 4 tendrá el presupuesto más alto de toda su historia.

PERE BUHIGAS

El director de Ràdio 4, Pere Buhigas, ha definido de brillante la última temporada y, en cuanto a la nueva programación, la ha calificado de ambiciosa y ha señalado que se apuesta por el directo de lunes a viernes y que los fines de semana son para productos "más Ràdio 4", es decir, que requieren más tiempo para ser trabajados.

ESTEVE CRESPO Y SÒNIA URBANO

El director de RTVE Catalunya, Esteve Crespo, ha valorado uno de los rasgos diferenciales de Ràdio 4: "Una mirada hecha desde aquí pero con visión de todo el mundo".

La subdirectora de Informativos RNE Catalunya, Sònia Urbano, ha recalcado que lo más importante no es llegar el primero, sino informar bien.

OFERTA

En esta etapa se incorpora 'Bon dia i bona sort', con Vador Lladó; Xavier Freixes conducirá 'El Matí de Ràdio 4'; Gemma Nierga continuará en la sexta temporada del 'Cafè d'idees'; Xavi Martínez estará una temporada más al frente de 'Xavifòrnia'; y Marc Margarit, en el 'Són 4 dies', el magazín del fin de semana.

También destaca que se refuerzan los servicios indformativos, con un informativo propio al mediodía, 'Edició Migdia', a las 14.30, editado y presentado por Eva Albiol; y en 'Edició Vespre' y 'Edició Cap de Setmana' continuarán al frente los periodistas Andreu Viñas y Olga Rodríguez, respectivamente.

En cuanto a las desconexiones territoriales en catalán, cambian los horarios del mediodía en RNE y RNE 5: serán de 13.30 a 14 horas y de 14.10 a 14.30, y la editora y presentadora seguirá siendo Mireia Moreno.

OTROS PROGRAMAS

Otras propuestas de esta temporada pasan por 'L'Entrellat', dirigido y conducido por Samanta Villar, a partir de las 16 horas; 'El Pla B', de Toni Marín, a partir de las 19; 'De nit', con Sílvia Tarragona, a partir de las 22; o 'Metròpoli', con Xavi Collado, en la franja nocturna.

En el fin de semana, además del 'Són 4 dies', estará el 'Sota Sospita' de Laura González; 'Faristols' con Elena García; 'Tot a Europa' con Vicenç Sanclemente y 'Més que esports' con Marga Lluch.

También continuará 'L'altra ràdio', a cargo de Cinto Niqui; Núria Coll y Pere Buhigas vuelven esta temporada con 'Diga-li ciència'; Isabel Díaz se vuelve a poner al frente del 'Sense memòria'; volverá 'D'on ets tu?' con Mohamed El Amrani; y renueva 'Plurals i singulars' con Quim Esteban.

En el ámbito cultural, el fin de semana habrá espacio para programas como 'Lletra lligada' con Mª Cruz Hernández; 'Irrepetibles' de Carles Mesa; 'Va de cine' con Conxita Casanovas; 'Llibres, píxels i valors' con Rosa de Diego; o 'L'hora clàssica' con Marga Lluch y Pep Gorgori; entre otras propuestas.