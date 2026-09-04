Ràdio 4 renueva las tardes en la temporada de su 50 aniversario

Presentación de la nueva temporada de Ràdio 4, en la que celebrará su 50 aniversario - RÀDIO 4

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ràdio 4 iniciará el próximo lunes su nueva temporada con una renovación "significativa" de la franja de tarde con nuevas voces y formatos para reforzar la actualidad y el servicio público, y celebrará su 50 aniversario con una programación especial por toda Catalunya.

La nueva temporada estará marcada por esta efeméride, bajo el lema 'Ràdio 4, 50 anys en català i amb tu', y durante este último trimestre del año reforzará su presencia en el territorio con una programación que culminará el 13 de diciembre con el aniversario de la emisora.

NUEVAS PROPUESTAS

La emisora renueva la franja de las 13 a las 19 horas con nuevas propuestas como 'La tàctica', con Mariola Dinarès; 'El quart temps', con José María Rubí; 'Irrepetibles', con Carles Mesa, y 'La tarda de Ràdio 4', con Xavi Martínez.

Las mañanas de Ràdio 4 consolidan sus principales propuestas con 'Bon dia i bona sort', conducido por Vador Lladó; 'Cafè d'idees', con Gemma Nierga, al frente, y 'El matí de Ràdio 4' con Xavi Freixes.

Por la noche continúa 'El Pla B' con Toni Marín; 'Sota sospita', con Laura González, y 'Metròpoli' con Xavi Collado, que avanzará su horario y se emitirá a partir de las 23 horas.

INFORMATIVOS

Los informativos de Ràdio 4 reforzarán la información de proximidad y el compromiso con el servicio público, y la principal novedad es que la 'Edició Migdia' con Elena Pérez se emitirá a las 14: a las 19 lo hará la 'Edició Vespre' con Andreu Viñas y la 'Edició Cap de Setmana' será a las 13.30 con Olga Rodríguez.

La parrilla del fin de semana también se renueva con una nueva etapa del magazine 'Són 4 dies', conducido por Sílvia Tarragona, un nuevo programa de cocina y gastronomía 'La comanda' con Natàlia Sánchez con la colaboración de Raül Balam Ruscalleda, el espacio 'Demà és dilluns... i què', con Joan Barutel, y una nueva etapa de 'Vida verda' con Marc Solanes al frente.

Ràdio 4 reforzará su apuesta por los 'podcast' con 'Les mares i els pares que ens van parir' de Sergi Mas y 'Pròxima estació' de Lourdes Gata, que se suman a la continuación de 'El pop d'abans molava més', 'Món impossible' y 'Plaça gran'.