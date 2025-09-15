Rakuten lanza su plataforma de comercio electrónico en España para su expansión en Europa - RAKUTEN

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Rakuten ha anunciado el lanzamiento de su plataforma de comercio electrónico en España, su primer paso de su estrategia de expansión europea, donde hasta ahora solo tenía este negocio en Francia, informa en un comunicado este lunes.

El grupo japonés ha tomado la decisión al considerar el "enorme potencial" del mercado español, alegando que cuenta con más de 30 millones de consumidores online y un mercado de comercio electrónico que superó los 95.000 millones de euros en 2024.

"Entramos en el mercado español con una estrategia clara y queremos establecer sólidas alianzas con los 'retailers' españoles para crecer juntos en un mercado tan dinámico", ha destacado el ceo de Rakuten Francia y Rakuten TV, Cédric Dufour.

La oferta inicial se centrará en categorías de producto clave como tecnología y electrodomésticos y, para garantizar un servicio atractivo tanto para vendedores como para compradores, Rakuten se apoyará en su Rakuten Fulfillment Network (RFN), una red internacional de expertos en logística que gestiona el pedido.

La iniciativa se sustenta además en la probada experiencia de Rakuten Francia en el uso de la inteligencia artificial en aspectos como la traducción automática y contextual de miles de referencias, la optimización continua del buscador, o la adaptación de las interfaces de navegación a las preferencias del consumidor español.