Ramensoft cierra una ronda 'seed' de 400.000 euros y lanza una plataforma para creadores

Los fundadores de Ramensoft Pau Ramon, Jordi Robert y Josep Jaume Rey. - RAMENSOFT

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La startup catalana Ramensoft ha cerrado una ronda de financiación 'seed' de 400.000 euros y ha lanzado la plataforma para creadores Fika, informa en un comunicado este martes.

La ronda se ha financiado completamente con capital propio de los fundadores y la empresa "nace con la misión de desarrollar herramientas que potencien la creatividad y la autonomía de los creadores en Internet", ante el auge de la inteligencia artificial.

Fika es una plataforma de blogs y newsletters que "permite crear publicaciones independientes de forma sencilla y cuidada, construir una audiencia propia, mantener el control sobre la voz y el mensaje, y monetizar el contenido" mediante suscripciones y patrocinios.