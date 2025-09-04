Ramon Besa, galardonado con el Premi Ofici de Periodista 2025 por su rigor

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha decidido por unanimidad otorgar el Premi Ofici Periodista 2025 al periodista Ramon Besa por su compromiso con el periodismo riguroso e independiente.

En un comunicado este jueves, el Col·legi ha destacado la trayectoria de Besa, "marcada por el rigor, la pasión y la defensa de un periodismo libro y comprometido con los valores éticos de la profesión".

Han definido al premiado, actual redactor de 'El País' en Barcelona, como un referente del periodismo catalán, y han puesto en valor "una trayectoria dedicada principalmente al ámbito deportivo, pero que transciende las redacciones y las aulas".

Besa también es colaborador de 'Cadena Ser' y 'Catalunya Ràdio' y da clases de máster de periodismo deportivo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull, y en la Universitat de Vic, y también trabajó en el diario 'Avui' y en 'El 9 Nou'.

El decano del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, ha destacado que Besa es "una de las voces más respetadas del periodismo" catalán, y la junta del colegio profesional también lo ha descrito como un maestro para las nuevas generaciones de periodistas.

El acto de entrega del premio será el 20 de octubre en la sede del Col·legi de Periodistes de Catalunya.