El escritor Ramon Solsona recibe el 30 Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català - SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor Ramon Solsona ha sido galardonado este miércoles con el 30 Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, un premio que el autor ha agradecido, a la vez que ha celebrado que "el catalán es y ha de ser una fiesta".

El presidente de la Associació d'Editors en Llengua Catalana (Editors.cat), Oriol Magrinyà, ha abierto el acto, al que también han acudido la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, y el presidente del Parlament, Josep Rull, ha informado la organización en un comunicado.

Hernández ha definido este premio como uno muy valioso y ha felicitado a Solsona por contribuir a enriquecer la lengua y la cultura catalanas de "manera extraordinaria", añadiendo que su mirada lúcida ayuda a entender los tiempos en los que vivimos.

Por su parte, Rull ha expresado su admiración por el escritor, a quien ha definido como un "gran patriota catalán".

Solsona ha recibido de manos de Magrinyà el galardón de esta 30 edición, que es una obra del artista plástico Antoni Llena, que la ha cedido a la Setmana.

Durante el acto Solsona también ha mantenido una conversación con la escritora Anna Ballbona repasando las diversas facetas del autor y profundizar en una obra marcada por "la versatilidad, el humor, la precisión lingüística y una mirada muy personal".