Ratificado el acuerdo para que el Incasòl compre 179 viviendas de InmoCaixa por 15,6 millones

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha ratificado el acuerdo para que el Institut Català del Sòl (Incasòl) compre 179 viviendas propiedad de InmoCaixa por 15,6 millones de euros, informa la Generalitat en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

La compra se hará efectiva este noviembre e incluye 98 viviendas en Lleida, 47 en Banyoles (Girona) y 34 en Mollet del Vallès (Barcelona).

La operación se enmarca en el Plan territorial sectorial de vivienda, que tiene el objetivo de alcanzar un parque de viviendas para políticas sociales de como mínimo el 15% en municipios de zonas tensionadas.