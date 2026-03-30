Ratifican prisión provisional para los padres detenidos por presunto maltrato a su bebé en Barcelona

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El titular de la sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Barcelona ha ratificado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para los padres detenidos en Barcelona por presuntamente maltratar y agredir sexualmente a su bebé, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado este lunes.

El magistrado ha desestimando el recurso de reforma presentado contra la decisión y los mantiene en prisión provisional por presuntos delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual.

Los padres del bebé, de poco menos de un mes, fueron detenidos por los Mossos d'Esquadra el miércoles 18 de marzo y, desde entonces, el menor se encuentra bajo la tutela de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (Dgppia).