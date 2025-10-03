Reabierta la C-25 en Manresa (Barcelona) tras un corte por una manifestación

Europa Press Cataluña
Publicado: viernes, 3 octubre 2025 10:18

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La C-25 en Manresa (Barcelona) ha podido reabrir todos sus carriles tras el corte que se ha producido este viernes sobre las 08.30 horas a causa de una manifestación que ha obligado a parar el tráfico, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

No obstante, todavía hay 4 kilómetros de retenciones en ambos sentidos de la marcha y se ha cortado el acceso a la C-55.

Por otro lado, la C-17 está cortada en Vic (Barcelona) en dirección Ripoll (Girona) por las mismas circunstancias.

