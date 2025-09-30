Reabierta la C-58 en Vacarisses (Barcelona) tras un choque frontal donde ha muerto una mujer

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La C-58 en Vacarisses (Barcelona) ha reabierto el tráfico este martes cerca de las 17.00 horas tras un choque frontal entre un turismo y un camión que se ha producido a las 14.25, en cuyo accidente ha muerto una mujer.

Según informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, todavía hay retenciones en ambos sentidos de la marcha.

Para el accidente se han activado cinco patrullas de los Mossos, tres dotaciones de Bombers de la Generalitat y una unidad terrestre y el helicóptero medicalizado del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), y por ahora se desconocen las causas por las que han colisionado frontalmente ambos vehículos.