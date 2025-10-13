Reabierta la AP-7 entre Ulldecona y Freginals (Tarragona) tras las lluvias

Personas con paraguas bajo la lluvia durante la llegada de la borrasca ‘Garoé’, a 20 de enero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

TARRAGONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 entre Ulldecona y Freginals (Tarragona) en sentido sur ha sido reabierta este lunes tras las lluvias que han afectado a algunas comarcas del sur de Tarragona.

La vía se ha reabierto sobre las 1.30 horas de este lunes y en sentido norte se mantiene un carril cortado por limpieza de la carretera, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Han añadido que se mantienen cortadas la N-340 entre Amposta y Alcanar; la C-12 entre Amposta y Tortosa; la TV-3408 entre Amposta y La Ràpita y la TV-3317 en Freginals (Tarragona).