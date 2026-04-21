Reabierta la AP-7 en El Vendrell (Tarragona) en sentido Martorell/Barcelona

El camión volcado que se ha retirado de la AP-7 a la altura de Santa Oliva en dirección Barcelona - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 se ha podido reabrir a la altura de El Vendrell (Tarragona) en dirección Martorell/Barcelona sobre las 15.00 horas de este martes, informa el Servei Català de Trànsit en 'X'.

La autopista estaba cortada a esta altura después de que un camión volcara sobre las 08.00 de este martes, aunque, sobre las 14.00 horas ya se habían reabierto dos de sus carriles a la altura de Santa Oliva (Tarragona).

En este punto, un carril se mantiene cortado en sentido norte por labores de reparación de la vía.