Reabierta la circulación en la AP-7 en Tarragona en sentido sur tras el incendio de un autobús

TARRAGONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la AP-7 en sentido sur se ha reabierto este miércoles por la tarde después de que un incendio de un autobús en Les Gavarres (Tarragona) obligara a cortar la vía para facilitar las labores de extinción de los bomberos.

Así lo ha anunciado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en el que ha precisado que hay 2 kilómetros de retenciones.

El incidente se produjo a las 15.27 horas en el punto kilométrico 1.158 y obligó a cortar el tráfico en sentido Valencia después de que las llamas se extendiesen a unos matorrales cercanos.

Hasta el lugar se trasladaron 8 dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que extinguieron ambos incendios.

Fuentes del SCT han confirmado a Europa Press que no hay ningún herido, dado que no había ningún pasajero en el interior del autobús en el momento de los hechos.