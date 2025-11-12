Reabierto el carril de la AP-7 en L'Aldea (Tarragona) tras el accidente de 3 caminones del martes

TARRAGONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 en L'Aldea (Tarragona) ya ha reabierto el carril en sentido norte que tenía cortado después del accidente mortal que se ha producido este martes por la mañana con tres camiones implicados.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha explicado,en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, que el tráfico en esta vía es fluido.

El martes se retomó la circulación en sentido sur al abrirse un carril cerca de las 11.20 horas, pero continuaron las tareas de limpieza en uno de los carriles en sentido norte.