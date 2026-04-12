Reabierto un carril de la AP-7 en El Papiol (Barcelona) en dirección Girona

La AP-7 cortada a la altura de El Papiol (Barcelona) - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

BARCELONA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 ha reabierto un carril este domingo por la tarde a la altura de El Papiol (Barcelona) en dirección Girona después de haber estado cortada a causa de un coche incendiado en la vía, ha informado vía X el Servei Català de Trànsit (SCT).

Los Bombers han desplazado dos dotaciones al lugar después de recibir el aviso a las 15.59, según han apuntado también en X, y se mantiene un carril cerrado mientras trabajan en las tareas de extinción del fuego.

El vehículo ha ardido por completo y los ocupantes han salido ilesos.