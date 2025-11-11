Reabierto un carril de la AP-7 en sentido sur en L'Aldea (Tarragona) tras el accidente de camiones

Reabierto un carril en sentido sur en la AP-7 en L'Aldea (Tarragona) - TRÀNSIT

TARRAGONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 a la altura de L'Aldea (Tarragona) ha podido reabrir un carril en sentido sur tras el accidente mortal que se ha producido este martes por la mañana con hasta tres camiones implicados, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press.

Por ello, se ha anulado el desvío obligatorio que había a la altura de L'Ampolla (Tarragona), mientras que en sentido norte la autopista sigue cortada.

En total, hay retenciones de 1 kilómetro en cada tramo, así como colas en la N-340 entre L'Aldea y L'Ampolla.