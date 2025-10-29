Reabierto el corte en la C-32 en Cornellà y en la Ronda Litoral (Barcelona) en sentido Llobregat

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El corte en la C-32 en Cornellà de Llobregat (Barcelona) en ambos sentidos y en la Ronda Litoral de Barcelona en sentido Llobregat han sido reabiertos este miércoles sobre las 8:45 horas.

Así lo ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado, donde han apuntado que se mantiene cortada la Ronda Litoral de Barcelona en sentido Trinitat.

El corte en la C-32 en Cornellà de Llobregat (Barcelona) se ha producido sobre las 7.31 horas y en la Ronda litoral de Barcelona sobre las 8.02 horas.