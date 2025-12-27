Reabre la N-260 entre Ribes de Freser y Alp (Girona) durante el temporal de nieve

El plan Inuncat, en alerta - @112

GIRONA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-260 entre Ribes de Freser y Alp (Girona) se ha podido reabrir al tráfico este sábado por la tarde, durante el temporal de nieve.

Sin embargo, es obligatorio conducir con cadenas entre Ribes de Freser y Guils de Cerdanya (Girona) en ambos sentidos, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

En Lleida, en la N-260 desde Montferrer hasta Castellbò y Soriguera (Port del Cantó) hay que circular con cadenas y hay restricción para los vehículos pesados.