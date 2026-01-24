Reabre la AP-7 en Martorell (Barcelona) en dirección sur

La autopista AP-7 reabierta en sentido sur en Martorell (Barcelona) - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

BARCELONA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La autopista AP-7 a la altura de Martorell (Barcelona) ha reabierto en dirección sur este sábado sobre las 14 horas, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

El SCT también ha informado de que, en dirección sur, a la altura de Gelida (Barcelona), solo hay un carril abierto.

El director del SCT, Ramón Lamiel, aseguró este viernes que técnicos del Ministerio de Transporte evaluaron la vía y concluyeron que el tránsito era "perfectamente seguro".