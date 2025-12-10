Reabre la AP-7 en El Vendrell (Tarragona) en sentido sur tras el corte por el accidente múltiple

Cortada la AP-7 en El Vendrell (Tarragona) para retirar el camión accidentado de este martes - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT (SCT)

TARRAGONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 en El Vendrell (Tarragona) se ha reabierto este miércoles cerca de las 14.00 horas tras estar cortada por el accidente múltiple con 17 vehículos implicados este martes por la noche, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Concretamente, el corte se estableció desde la salida 31 y se han realizado desvíos hacia la A-7 y la N-340, y ahora la autopista registra unos 5 kilómetros de retenciones de Santa Oliva hasta El Vendrell en sentido sur.

Por otro lado, en el punto del accidente, en Roda de Berà (Tarragona), hay un carril cortado en cada sentido para realizar tareas de limpieza de la vía y se registra intensidad en ambos sentidos.