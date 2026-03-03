Reabre un carril de la AP-7 en l'Ametlla de Mar (Tarragona) en sentido sur tras el corte

Camión accidentado en la AP-7 en Ametlla de Mar (Tarragona) en sentido sur este martes - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 en l'Ametlla de Mar (Tarragona) en sentido sur ha reabierto un carril este martes sobre las 9.08 horas tras el corte provocado por un camión accidentado que ha quedado atravesado en la vía sobre las 4.40 horas.

A raíz del accidente, del cual el conductor del camión ha salido ileso, sigue cortado uno de los carriles para retirar el vehículo, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Durante el corte se han hecho desvíos por la salida 281 y se han activado 2 dotaciones de los Bombers de la Generalitat.