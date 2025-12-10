Reabre tras casi un año cerrada la librería Sant Jordi, en el barrio Gòtic de Barcelona

Riera y Serra en el interior de la librería. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La librería Sant Jordi de Barcelona, ubicada en un edificio del siglo XIX en la calle Ferran del barrio Gòtic, ha reabierto este miércoles sus puertas tras estar casi un año cerrada por la muerte de su antiguo propietario, Josep Morales, y que su mujer, Cristina Riera, no pudiera hacerse cargo de ella.

El nuevo propietario e impulsor del nuevo proyecto de la agencia Temps d'Oci, Rafa Serra, ha explicado en declaraciones a la prensa que está muy contento con la reapertura y ha explicado el nuevo modelo de negocio.

Ha relatado que el local mantiene su esencia como librería, pero que incorpora un pequeño restaurante y una agenda estable de actividades culturales a través del nuevo Plan de Usos del distrito de Ciutat Vella, ha detallado.

"Los edificios emblemáticos y los comercios emblemáticos sí que tienen solución. Al final es ponerle un poco de energía y ganas, pero al final funciona", ha sostenido.

Ha añadido que, en cuanto a la transición con Riera, han mantenido la última librera que trabajó los últimos 3 años con Morales y ha mandado un mensaje positivo, afirmando que "los datos y las sensaciones nos dicen que la gente joven vuelve a leer y que las librerías recuperan este espíritu".

RIERA

En declaraciones a Europa Press, Riera ha asegurado estar "muy feliz" por que el espacio vuelva a abrir sus puertas y porque, en sus palabras, se ha respetado mucho lo que era y mantienen su espíritu.

"Esto ha sido una lucha vecinal y gracias a los vecinos y vecinas de Barcelona ha sido posible que la librería continúe. Y yo como vecina del barrio me alegro muchísimo de que siga aquí y se mantenga la belleza de esta calle", ha añadido.