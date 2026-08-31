Reabre la estación de Verdaguer de la L4 del Metro de Barcelona tras las obras

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BARCELONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La estación de Verdaguer de la L4 del Metro de Barcelona, así como el pasillo de conexión con la L5, ha reabierto este lunes tras finalizar las obras de remodelación de la misma.

Así, el servicio de metro se ha restablecido y los trenes ya paran en la estación, ha informado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un mensaje de 'X'.

Las obras en la estación han mejorado los andenes, han ampliado las escaleras fijas y se ha modificado todo el forjado del vestíbulo, y en el caso del enlace, abierto pero en el que siguen las actuaciones, se han sustituido las escaleras de acceso por una rampa.