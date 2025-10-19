Reabren la N-II en Fornells de la Selva (Girona) tras un choque entre turismos con un herido grave

GIRONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la N-II en Fornells de la Selva (Girona) ha quedado normalizada este domingo tras estar cortada en ambos sentidos unas dos horas por un accidente entre dos turismos que han colisionado frontalmente y en el que una mujer ha resultado herida grave hacia las 13.50.

Los heridos, un hombre y una mujer leves además de la herida grave, han sido trasladados al Hospital Universitario Doctor Josep Trueta de Girona, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunte de X.

Los Mossos d'Esquadra, 5 dotaciones de Bombers de la Generalitat y efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) se han desplazado al lugar del accidente.