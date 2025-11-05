Un "récord" de 100 empresas y 1.000 personas asisten a la feria de empleo TreballemGi de Girona

GIRONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La feria de empleo TreballemGi, organizada por la Cámara de Girona, ha reunido este miércoles un "récord" de 100 empresas e instituciones, 30 más que en la edición anterior, y más de un millar de participantes.

El encuentro se ha realizado en el Auditori-Palau de Congressos de Girona y ha sido la edición "más multitudinaria y ambiciosa", según ha informado la Cámara en un comunicado.

Para unir empresas que buscan empleados y candidatos, se han realizado unas 2.200 entrevistas laborales y se han ofrecido 554 tipos de empleos, con un total de 4.720 puestos de trabajo.