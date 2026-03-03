Se recupera la R11 de Rodalies entre Portbou y Figueres (Girona) tras el corte

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

GIRONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la línea R11 de Rodalies entre Portbou y Figueres (Girona) se ha recuperado este martes sobre las 8.25 horas tras el corte provocado por una afectación en los sistemas de señalización de Figueres.

La línea ha estado cortada más de una hora, entre las 7.12 horas y las 8.25 horas, ha informado Rodalies en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Han avisado que se está trabajando para recuperar los horarios y frecuencias de paso habituales.